Вызывай скорую, скорую вызывай, срочно! Люди вывалились!, - на трассе под Петербургом внедорожник оказался в кювете после столкновения со встречным автобусом. В результате инцидента пострадал один человек.

Регистратор очевидца запечатлел ДТП с участием автобуса, произошедшее в минувшее воскресенье, 26 января, на Гостилицком шоссе в Ленинградской области.По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.После удара внедорожник вылетел за пределы проезжей части и оказался в кювете.По данным СМИ, результате инцидента пострадал человек, находившийся за рулем джипа. Он получил травмы средней степени тяжести