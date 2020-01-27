Израильянка Наама Иссахар, которую в России осудили за контрабанду и хранение наркотиков, частично признала вину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Израильянка Наама Иссахар, которую в России осудили за контрабанду и хранение наркотиков, частично признала вину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, передает "Интерфакс".По словам омбудсмена, Иссахар также заявила, что "никакого умысла на контрабанду у нее не было".Уполномоченный добавила, что Комиссия по вопросам помилования на территории Московской рекомендовала помиловать израильтянку."Комиссия проголосовала за это решение единогласно", – проинформировала Семенова.Ранее 27 января в Доме правительства Подмосковья состоялось заседание комиссии: на нем рассматривалось ходатайство о помиловании осужденной израильтянки. Иссахар подала соответствующее ходатайство 26 января. Члены комиссии должны направить свое заключение по данному вопросу подмосковному губернатору, а тот передает их президенту России, который своим указом может помиловать осужденную.Ранее с просьбой о помиловании девушки к президенту РФ Владимиру Путину обратился израильский лидер Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.Иссахар была задержала в транзитной зоне аэропорта Шереметьево в апреле 2019 году. У нее в багаже нашли 10 граммов гашиша. Девушка, летевшая через московский аэропорт из Дели в Тель-Авив, призналась, что приобрела наркотик для личного использования. Химкинский городской суд Московской области приговорил ее семи с половиной годам колонии.