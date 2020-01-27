Костромские правоохранительные органы смогли предотвратить возможную стрельбу, которую планировали устроить в школе подростки. Несовершеннолетние вынашивали экстремистские идеи, вдохновляясь массовым убийством в Колумбайне.

Костромские правоохранительные органы смогли предотвратить возможную стрельбу, которую планировали устроить в школе подростки. Несовершеннолетние вынашивали экстремистские идеи, вдохновляясь массовым убийством в "Колумбайне".Как сообщает Управление МВД по Костромской области, сотрудники полиции получили информацию о 15-летнем подростке. Несовершеннолетний размещал на странице в социальной сети запрещенные материалы, судя по которым проявлял большой интерес к инциденту в "Колумбайн".В ходе дальнейшей проверки правоохранительные органы установили, что подросток собрал группу единомышленников из числа одноклассников. Вместе они всерьез обсуждали проведение вооруженного нападения в школе. Таким образом несовершеннолетние хотели отомстить за конфликты внутри коллектива, а также незаслуженные оценки. Кроме того, подростки подготавливали себя физически, оттачивая боевые навыки (стреляли в гаражах из пневматического пистолета).По данным ведомства, в настоящее время установлены все участники группы. У подростков изъяты телефоны, компьютеры, которые содержат переписки. Семьи несовершеннолетних взяты полицией на особый контроль. В школе проводится проверка с целью установления причин, которые могли повлиять на формирование экстремистских идей у учеников.Подобный инцидент произошел в сентябре 2019 года в Кирове. Полиция пресекла массовое убийство школьников. Подросток интересовался темой насилия, а также готовил кровавую расправу в одном из учебных учреждений.