В городе Северодвинске Архангельской области мужчина жестоко избил знакомого. Злоумышленника задержали полицейские. По предварительным данным, местный житель был недоволен тем, что ..

В городе Северодвинске Архангельской области мужчина жестоко избил знакомого. Злоумышленника задержали полицейские.По предварительным данным, местный житель был недоволен тем, что приятель устроил беспорядок в доме, и озвучил свое замечание во время совместного распития алкоголя. Произошла словесная перепалка, в ходе которой зачинщик несколько раз ударил оппонента кулаками и ногами.После избиения злоумышленник вызвал медиков и скрылся. Пострадавший скончался в больнице от травмы головы, передает .