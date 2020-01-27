Благодаря Максиму Аношину, школьника нашли за считанные часы

Во Владимирской области полиция вручила благодарность 16-летнему жителю Мурома, который помог найти и вернуть родителям пропавшего 13-летнего ребёнка. Благодаря Максиму Аношину, школьника нашли за считанные часы, сообщает УМВД России по Владимирской области.В середине января в Меленковском районе Владимирской области пропал 13-летний мальчик. Когда полицейские искали его уже по всей области, в дежурную часть поступил звонок от жителя Мурома, сообщившего, что в подъезде его дома сидит неизвестный подросток. Полицейские, прибывшие по вызову, поняли, что это и есть тот самый пропавший ребёнок.Оказалось, что студент местного колледжа, возвращаясь поздно вечером домой, увидел одиноко сидящего в подъезде парня. 16-летний Максим сразу понял, что это не его сосед, но ребёнок не отвечал на вопросы. Тогда Максим пригласил его к себе домой выпить чая. Пока «найдёныш» согревался горячим напитком, к месту уже подоспели полицейские.К слову, Максим не стал рассказывать о случившемся кому-либо из знакомых, поэтому его однокурсники узнали о случившемся лишь когда в колледж пришли полицейские, чтобы вручить благодарность.«Педагоги и друзья поведению Максима не удивились - добрый, спокойный парень всегда отличался отзывчивостью. Такое внимание к себе поразило Максима. Юноша полагает, что ничего особенного он не сделал и уверен, что на его месте так поступил бы каждый человек.Мама Максима не сомневается, что корни такого поведения – в генах. Дедушка парня, Николай Федорович Роганов, в своё время более 15 лет служил в муромской милиции. По его стопам мечтает пойти и Максим. И у него есть все шансы стать отличным полицейским, ведь одним из главных качеств – желанием помочь тому, кто оказался в беде, парень точно обладает», - добавили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.