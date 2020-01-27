Московские полицейские, расследуя поджог машины, задержали трех человек, распространяющих наркотики. Выяснилось, что для для получения работы, одному из них было поручено сжечь любой автомобиль доставки.

Московские полицейские, расследуя поджог автомобиля доставки, задержали 25-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека, у которых было найдено 10 свертков с наркотиком — мефедроном.Также был задержан и их сообщник, 28-летний житель Подмосковья, который рассказал, что поджог был совершен по поручению потенциального работодателя, поручившего сжечь автомобиль любой службы доставки, вероятно, в качестве своеобразной проверки.В МВД России рассказали, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Приготовление к преступлению" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".