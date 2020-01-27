По фактам краж возбуждены уголовные дела

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району в декабре 2019 года обратился житель города Покров с заявлением о краже имущества из сарая, расположенного в подвале дома по месту жительства.Неизвестные путем срыва пробоя навесного замка проникли в помещение, откуда совершили кражу консервированных продуктов. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму 53 тысячи рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Петушинскому району установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении имущественного преступления. Ими оказались 29-летний житель поселка Вольгинский и 18-летний житель Покрова.Фигуранты дали признательные показания. Похищенное имущество полицейские изъяли.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража».Возбуждено уголовное дело и в отношении 41-летнего и 29-летнего жителей Петушинского района, подозреваемых в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище.Доследственной проверкой установлено, что в середине декабря прошлого года подозреваемые, зная об отсутствии хозяев, через незапертую дверь проникли в квартиру в одной из одной из деревень Петушинского района, откуда похитили бензопилу. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 6 тысяч рублей.Похищенное имущество фигуранты реализовали, а вырученные деньги потратили.Владелец квартиры, обнаружив пропажу имущества, обратился в полицию. Предполагаемые злоумышленники были задержаны сотрудниками уголовного розыска в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.