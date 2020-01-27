Злоумышленники проникли на склад фирмы, занимающейся продажей новогодних елей, после чего связали продавца-консультанта и похитили денежные средства...

«Оперативниками Отдела уголовного розыска УВД по САО совместно с оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по г. Москве задержаны подозреваемые в разбое», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по Левобережному району поступило заявление от представителя одной из организаций, расположенной на Левобережной улице. Он сообщил, что на склад фирмы, занимающейся продажей новогодних елей, проникли неизвестные, которые связали продавца-консультанта и похитили денежные средства. Потерпевший был доставлен в одну из столичных больниц. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ими оказались приезжие в возрасте 21 года и 30 лет.Установлено, что злоумышленники пришли на склад, ударили потерпевшего по голове, связали его, похитили денежные средства и скрылись с места происшествия.Следствием ОМВД России по Левобережному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29