Министерство обороны Польши покупает 32 американских истребителя пятого поколения F-35. Сделка будет заключена 31 января в польском городе Демблин, написал в своем микроблоге Twitter глава оборонного ведомства Мариуш Блащак. Стоимость новых самолетов – 4,6 миллиарда долларов.Mówiłem, że będą

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