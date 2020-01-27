27.01.2020

2020-01-27 14:05:03

Полсотни приговорённых к исчезновению. Какие профессии попали в календарь вымирающих?

Бармен, пилот, экономист и переводчик. По мнению учёных, специалистов Сколкова, эти и некоторые другие профессии исчезнут чуть ли не в текущем 2020 году! Вместо профессиональных праздников предсказатели будущего предлагают отмечать скорбные даты. Например, 27 января - это в США День консьержа. Но зачем кто-то должен дежурить целыми днями в подъезде, если можно использовать технологии "умного дома": видеонаблюдение, автоматический фейсконтроль, лампочки с датчиками движения и автополив цветов? То же касается профессии охранника, которого предлагается заменить умной видеокамерой. Таких ненужных и вымирающих в календаре набралось 50 профессий! Примерно столько же значатся и в федеральном "Атласе новых профессий", которым пользуются сотрудники Владимирского областного центра профориентации молодёжи. Только срок исчезновение старых профессий тут более поздний - 2030 год. Говорит руководитель центра Ольга Скрябина.

- Исчезнут 57 профессий, появятся 183 новых. Для примера медицинские профессии. Будет необходима сверхранняя диагностика, управление высокотехнологическим медоборудованием, программирование генома. Например, появится профессия IT-медика. К устаревающим профессиям также можно отнести профессию бухгалтера, сметчика, статистика, документоведа, библиотекаря. Их действия могут выполнять компьютеры.

Т.е. с 2015 года, когда в Областном центре профориентации появился этот Атлас новых профессий, школьников перестали нацеливать на работу теми же библиотекарями, поскольку это безнадёжно устаревающая и близкая к вымиранию профессия. Вовсе нет, вымирать мы не собираемся, заявляет директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова, даже не смотря на введение электронных читательских билетов.

- В нашей библиотеке сейчас вводится система, когда у читателя есть электронный билет и он может без библиотекаря записать книгу в электронной станции самообслуживания. Но это не означает, что библиотекарей станет меньше, и они вымрут. Наоборот, у них высвобождается время, чтобы говорить о книгах, вести просветительские проекты. Профессия не устарела, библиотекари всегда будут. Мы постоянно учимся, библиотекари займут нишу цифрового куратора. Это человек, который хорошо владеет технологиями и помогает разбираться в них на территории библиотеки.

Библиотекарей не то что не становится меньше, наоборот, сейчас требуются новые кадры! Как и архивариусы, которым тоже предсказано скорое исчезновение из мира профессий. Говорит директор Государственного архива Владимирской области Наталья Максимова.

- Вот эта мечта, что всё бумажное делопроизводство уйдёт в цифру - она несбыточная! Сначала были CD-диски, потом большие выносные, потом серверное хранение. Т.е. технологии меняются гораздо быстрее, чем мы может обновить парк техники. У нас сейчас 2 больших планетарных сканера. Мы подсчитали, что нам для оцифровки документов надо 600 лет! Появится ещё сканер, на него нужны люди!

Продолжим знакомиться с якобы исчезающими профессиями. Итак, прогноз. Дрессировщик уйдёт со сцены в угоду зооактивистам. Медсестру и официанта заменят роботы. Вместо сотрудников ДПС везде установят видеокамеры. А фитнес-тренер уступит место на рынке труда своей анимированной копии, которая будет показывать нам упражнения дистанционно, подбирая для каждого клиента индивидуальный план тренировок и диету. Какие электронные конкуренты есть у вас сегодня, спросили мы по телефону у владимирского инструктора тренажёрного зала Евгения Авакумова.

- Новые тренажёры, которые составляют программу, считают количество повторов, пульс твой измеряют. В Америке появился специальный костюм, который даёт тебе задания, как делать, как работать. Всё зависит от тренера, если тренер качественно работает, то ни один человек не променяет его ни на что другое.

- Т.е. за себя вы спокойны, за своё будущее?

- Я спокоен, но если и развиваться, то я бы в дальнейшем перешёл тоже в медиа, чтобы дистанционно вести тренировки.

Безусловно, развиваться необходимо, и в этом смысле лучше говорить не об исчезновении профессий, а об их переформатировании, о новых компетенциях и возможностях. Например, журналист, который тоже, представьте, попал в этот календарь вымирающих профессий, кроме своих основных функций, уже сегодня выполняет обязанности оператора, машинистки, продюсера и диктора. И вымирать, как мамонты, мы не согласны, только эволюционировать!

Ольга Слободнюк "Радио России-Владимир"