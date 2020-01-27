Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых оставил отец в аэропорту Шереметьево. Глава региона пообщался с детьми и подарил им подарки, передает ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в больницу к мальчикам, которых оставил отец в аэропорту Шереметьево. Глава региона пообщался с детьми и подарил им подарки, передает телеканал "".В личном микроблоге Андрей Воробьев рассказал, что скоро мальчики пойдут в океанариум. "Настроение (у детей – Прим.ред.) отличное. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", – губернатор.Напомним, в минувшее воскресенье мужчина оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей с запиской, в которой рассказал о тяжелом материальном положении. Как уточняет , ранее дети уже несколько раз оказывались в Центре социальной защиты.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности". "Мужчина умышленно оставил детей одних, без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии", – приводит официальное сообщение .