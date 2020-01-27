Согласно поручению президента России Владимира Путина порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, должен быть утвержден до 1 марта 2020 года.

Согласно поручению президента России Владимира Путина порядок ввоза незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества, должен быть утвержден до 1 марта 2020 года, передает РИА Новости."Правительству РФ​​​... утвердить порядок ввоза в РФ конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в РФ", — говорится в тексте поручений.