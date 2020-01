Последние сообщения в социальных сетях легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета, за сутки набрали более 11,5 миллионов лайков и 300 тысяч комментариев.

Последние сообщения в социальных сетях легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета, за сутки набрали более 11,5 миллионов лайков и 300 тысяч комментариев."Продолжаешь двигать игру вперед, Леброн. Респект, брат" – написал Брайант в Twitter . Этот твит Кобе посвятил Леброну Джеймсу, который днем ранее обошел Брайанта в списке лучших снайперов в истории НБА. На данный момент этот твит набрал 2,4 миллиона лайков, 471 тысячу ретвитов и 53 тысячи комментариев.Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother