Момент взрыва газовоздушной смеси в Махачкале попал в объектив камеры наблюдения. По одной из версий, пострадавший ребенок мог бросить спичку в помещение, где скопился газ. Мальчик госпитализирован с легкими травмами.

Камера наблюдения запечатлела взрыв, прогремевший в минувшее воскресенье, 26 января, в жилом доме на улице Гамидова в Махачкале.Как сообщалось ранее, на первом этаже пятиэтажного здания взорвалась газовоздушная смесь.В результате инцидента пострадал ребенок 2008 года рождения, госпитализированный в Детскую республиканскую клиническую больницу с травмами легкой степени тяжести.Впоследствии появилось версия о том, что мальчик сам бросил спичку в помещение, где скопился газ.