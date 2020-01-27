Вечером 26 января несколько ракет упали в столице Ирака. Реактивные снаряды попали по зеленой зоне Багдада – району в центре города, где находятся государственные учреждения и ..

Вечером 26 января несколько ракет упали в столице Ирака. Реактивные снаряды попали по "зеленой зоне" Багдада – району в центре города, где находятся государственные учреждения и дипломатические представительства.По последним данным, в результате обстрела пострадали несколько человек. Как передает , спасатели эвакуируют людей, которые находятся на территории посольств.Госдеп США отреагировал на случившееся. Представители ведомства призвали правительство Ирака выполнять обязательства по защите дипломатических объектов. В то же время они не стали уточнять, пострадали ли сотрудники посольства Америки при обстреле, сообщает телеканал "".