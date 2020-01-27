Известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин скончался от ишемического приступа.

Известный московский священник протоиерей Всеволод Чаплин скончался от ишемического приступа.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал осведомленный источник в медицинских кругах Москвы.Собеседник агентства сослался при этом на предварительные результаты вскрытия, подчеркнув, что 51-летий Чаплин умер от острой ишемической болезни сердца, отягощенной астмой.Священник скончался 26 января 2020 года во дворе храма Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был. По словам очевидцев, протоиерею внезапно стало плохо, он стал задыхаться, упал, и сотрудники приехавшей через 15 минут скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.Отпевание и прощание с Чаплиным пройдет в храме Феодора Студита у Никитских ворот 29 января.Священник родился 31 марта 1968 года в Москве в семье советского ученого, профессора Анатолия Чаплина. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. 21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года — в сан пресвитера. В 1999 году Всеволод Чаплин был возведен в сан протоиерея.В 2009-2015 годах был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата Русской православной церкви.