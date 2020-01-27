Исчезновение экс-участницы шоу Дом-2, телеведущей Виктории Бони и ее инстаграм-аккаунта наделало много шума в СМИ. По мнению эксперта, история с таинственной пропажей звезды может быть спланированной пиар акцией.

Исчезновение экс-участницы шоу "Дом-2", телеведущей ВикторииБони и ее инстаграм-аккаунта наделало много шума в СМИ. По мнению эксперта,история с таинственной пропажей звезды может быть спланированной пиар акцией.На днях экс-участница шоу "Дом-2" сообщила поклонникам, что летитв Перу. Виктория Боня заявила, что отправляется в глубокие джунгли, где до сихпор обитают племена каннибалов.Спустя время пропала личная страница Виктории в "Инстаграм".Теперь при переходе на аккаунт звезды можно увидеть сообщение: "К сожалению,эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкойили страница была удалена". Боня перестала выходить на связь с фанатами.В прессе тут же появились статьи, в которых озвучивалосьпредположение, дескать, с Викторией Боней случилось что-то страшное в Перу. Пословам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна,такая реакция журналистов была ожидаема."Мы с председателем комиссии по СМИ Общественной ПалатыРоссии Александром Малькевичем всю эту историю с Викторией Боней в медиапредвосхитили в своих публикациях, когда она еще не стала топ-историей страны.И какими будут заголовки, мы тоже расписали. Были выложены все вариантыразвития событий еще днем 25 января. Самое забавное, что СМИ четко следуютнашему "плану". Спасибо конечно, что еще пока не пишут о том, чтоБоню могли растерзать каннибалы в Перу, но то, что она потерялась после встречис ними, такие предположения в медиа уже звучат", – сказал Манукян "Дни.ру".Эксперт задается вопросом: а была ли вообще поездка в Перу?Вадим не исключает, что история с исчезновением в джунглях, – это отличныйпиар-ход."В этом случае надо сказать, что он отлично сработал! Вовсех этих скандальных историях медиа работают по принципу "испорченноготелефона" и снежного кома. Как и здесь, началось все с "исчезновения "Инстаграм",а заканчивается "встречей с каннибалами в Перу". Но с , янадеюсь, все в порядке. Вполне возможно, что она вообще просто отключилась отвсего внешнего мира, а СМИ тут шум и панику подняли, если конечно она эту историюне придумала специально", – отмечает общественник."Но это не самое любопытное, – продолжает Вадим Манукян, -Вы видите в "Инстаграм" миллионы подписчиков, которые ринулись искать потерявшуюся? Нет? Тогда может стоит задаться вопросом: а все эти звезды"Дома-2" на самом деле популярны или это просто медиа подогревают кним искусственный интерес? Недавно про Алену Водонаеву говорили слишком много.И самое главное, зачем к ним столько внимания всегда, если они даже собственнымподписчикам не интересны? А может их миллионы – не миллионы вовсе и все эти подпискипросто раздутая история? Задайтесь каждый этим вопросом, а правильный ответ выуже знаете".