Главный государственный санитарный врач России Анна Попова прокомментировала ситуацию с китайской эпидемией. Она рассказала про количество россиян, имеющих признаки коронавируса, опасности посылок из Поднебесной, вакцине от инфекции, а также о том, какова вероятность распространения болезни на территории нашей страны.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова прокомментировала ситуацию с китайской эпидемией. Она рассказала про количество россиян, имеющих признаки коронавируса, опасности посылок из Поднебесной, вакцине от инфекции, а также о том, какова вероятность распространения болезни на территории нашей страны.По словам Анны Поповой, на сегодня в России выявлено более ста человек, которые имеют признаки коронавируса 2019-nCoV и посещали Китай. Врач отметила, что все они были изолированы, помещены в стационар в боксированную палату, а также полностью обследованы. Попова подчеркнула, что ни в одном из случаев не был установлен коронавирус, сообщает "Россия 24".Главный государственный санитарный врач рассказала, что посылки из Китая безопасны. Маловероятно, что коронавирус может быть передан таким путем. Попова отметила, что на сегодня не зафиксировано случаев инфицирования посылок. По ее словам, вирус не выдерживает температуры в 40 градусов, не очень стоек в окружающей среде. При этом врач подчеркнула, что данный момент требует подтверждения.Анна Попова сообщила, что в России почти нет субъектов с превышением эпидемических порогов по гриппу. По словам врача, на фоне коронавируса простой грипп и внебольничная пневмония также занимают крайне важное место. Попова отметила, что меры, предпринятые до зимы, дали свой безусловный эффект. На сегодня ситуация с гриппом ниже эпидемического уровня.Главный санитарный врач рассказала, что в настоящее время идет разработка вакцины от коронавируса, в том числе и в России. Попова отметила, что в Роспотребнадзоре надеются разработать лекарство как можно скорее, но прогнозы пока давать сложно.Врач рассказала насчет появления коронавируса на территории России. По ее словам, нужно концентрироваться не на прогнозах, а на мерах, которые предпринимаются. В настоящее время предпринимается полный набор необходимых действий для выявления опасной инфекции.Ранее сообщалось, что число жертв нового коронавируса возросло до восьмидесяти. За последние сутки количество зараженных увеличилось на треть. В настоящее время их более 2800.