Группа российских военных кораблей, которая сейчас находится в Аденском заливе, оказала помощь новозеландской парусной яхте. Как рассказали в пресс-службе Балтийского флота, сторожевик Ярослав Мудрый принял сигнал бедствия: у иностранного судна отказала одна из электронный систем, оно потеряло ход.

Группа российских военных кораблей, которая сейчас находится в Аденском заливе, оказала помощь новозеландской парусной яхте. Как рассказали в пресс-службе Балтийского флота, сторожевик "Ярослав Мудрый" принял сигнал бедствия: у иностранного судна отказала одна из электронный систем, оно потеряло ход, пишет агентство ТАСС.Командир корабельной группы Александр Машинецкий принял решение отправить на выручку буксир "Виктор Конецкий". Российские специалисты высадились на яхту, нашли неисправность, изготовили в собственной мастерской новую деталь и починили судно. Кроме того, военные моряки выдали новозеландцам 100 литров пресной воды. Вся операция заняла два часа.Отмечается, что инцидент произошел во время совместных учений российской группы с японским эсминцем "Харусамэ". Они были посвящены борьбе с пиратством в Аравийском море.Так, например, в одном из эпизодов танкер "Ельня" изображал захваченное судно, а его экипаж играл роль преступников. Штурмовые отряды с "Ярослава Мудрого" и "Харусамэ" должны были провести операцию по ликвидации пиратов.