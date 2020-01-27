Сельский хор из Барышева вернулся с наградами международного конкурса Огни рождественской Москвы. Юных исполнители русских народных песен из Новосибирской области признали лучшими.

Сельский хор из Барышева вернулся с наградами международного конкурса "Огни рождественской Москвы". Юных исполнители русских народных песен из Новосибирской области признали лучшими.Хор Доброслава молодой Участницы коллектива сегодня еще школьники, но уже поистине ценители народного вокала. Как информируют "Вести Новосибирск", вместе стали выступать с 2016 года. С тех пор побеждали на районных и областных конкурсах. А вот ехать в Москву побаивались, но заявку отправили.В итоге с международного конкурса в Москве хор привез несколько дипломов, в их числе лучший ансамбль, лучший квартет. А в сольном исполнении не было равных Кристине Тарасовой. После такого успеха, девушки с уверенностью готовы покорять любые вершины.