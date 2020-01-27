В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в продаже технического спирта под видом алкогольной продукции. В результате действий злоумышленника умерли пять человек, столько же находятся в больнице.

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в продаже технического спирта под видом алкогольной продукции. В результате действий злоумышленника умерли пять человек, столько же находятся в больнице.Как сообщает Следственный комитет по Омской области, мужчина продал местным жителям по сто рублей за пол-литра спиртосодержащую жидкость. После распития в выходные суррогата алкоголя скончались пятеро человек, в числе которых четверо мужчин и одна женщина. Кроме того, с признаком острого отравления метанолом в больнице находятся пятеро пострадавших — три женщины и двое мужчин.Подозреваемый задержан. В результате обысков у него изъяты емкости с остатками спиртосодержащей жидкости. В настоящее время следствие обратилось в суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу. Следствие продолжается. В отношении мужчины возбуждено дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России.