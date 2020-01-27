Злоумышленник обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля, а затем попытался возместить материальный ущерб по ранее заключенному полису...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бибирево задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере страхования.В полицию поступило сообщение от представителя страховой компании о мошенничестве. Со слов заявителя, в компанию обратился их клиент с заявлением о предоставлении страховой выплаты по полису КАСКО в размере 900 тысяч рублей, утверждая, что принадлежащий ему автомобиль марки «КИА» был похищен. Однако у сотрудников организации возникли сомнения, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался сам заявитель – 59-летний житель Московской области. Как выяснилось, его автомобиль все это время находился в арендуемом им гараже.Установлено, что злоумышленник обратился в полицию с заявлением о краже автомобиля, а затем, собрав все необходимые документы для страховой компании, попытался возместить материальный ущерб по ранее заключенному полису.Следственным отделением ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29