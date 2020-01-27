Представитель службы доставки сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий организации...

«Сотрудники ОУР Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля и покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на Аэродромной улице горит автомобиль марки Daewoo Matiz. После этого в полицию с заявлением о поджоге обратился представитель службы доставки. Мужчина сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий организации.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Южное Тушино на Штурвальной улице задержали двоих подозреваемых – 25-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра у задержанных было обнаружено и изъято 10 свертков порошкообразного вещества, которое согласно справке об исследовании является наркотическим средством – мефедроном. Также в Московской области задержан третий соучастник – 28-летний житель Московской области. Установлено, что на одном из интернет-сайтов он получил предложение о подработке. Для этого ему нужно было поджечь автомобиль любой службы доставки.Следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56