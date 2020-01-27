В магазин зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему денежные средства из кассы...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в разбое.В полицию поступило сообщение о хищении денежных средств из магазина на Новороссийской улице. Потерпевшая сообщила, что в помещение зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему денежные средства из кассы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Совхозной улице. Им оказался 40-летний житель Москвы.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73