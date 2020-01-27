С 19 по 24 января 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоялся лично-командный чемпионат МВД России по самозащите без оружия...

С 19 по 24 января 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоялся лично-командный чемпионат МВД России по самозащите без оружия.В соревнованиях приняли участие 387 сотрудников, представлявших 63 команды МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.В общекомандном зачете места распределились следующим образом:1-е место заняла команда ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО (540 очков);2-е место – ГУ МВД России по Московской области (470 очков);3-е место – ГУ МВД России по Краснодарскому краю (410 очков);11-е место – ГУ МВД России по г. Москве (86 очков).