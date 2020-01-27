Футбольный московский клуб Спартак и 35-летний голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение, которое рассчитано на полтора года – до окончания сезона-2020/2021.

Футбольный московский клуб "Спартак" и 35-летний голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение, которое рассчитано на полтора года – до окончания сезона-2020/2021.Ребров перешел в стан "красно-белых" из ярославского "Шинника" в 2011 году. Вместе с московской командой Артем стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.