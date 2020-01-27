В Москве задержаны аферисты, которые выманили сотни тысяч рублей за липовые лекарства от рака. Сначала они пугали пенсионеров по телефону страшными диагнозами, а затем предлагали купить якобы спасительный, но очень дорогой препарат. На деле - аналог активированного угля. Где мошенники брали данные стариков?

В Москве задержаны аферисты, которые выманили сотни тысяч рублей за липовые лекарства от рака. Сначала они пугали пенсионеров по телефону страшными диагнозами, а затем предлагали купить якобы спасительный, но очень дорогой препарат. На деле — аналог активированного угля. Где мошенники брали данные стариков?В преступную группу входило три человека: две сестры и мужчина-курьер. Мошенницы обзванивали пенсионерок, которые недавно проходили медицинский осмотр.- Мы говорили, что у нее онкологическое заболевание, и что ее могут направить на Каширку. Либо же есть другой вариант — это онкотерапия, которая даст ей результаты.Если жертва верила, ей озвучивали сумму — 470 тысяч за препарат. За деньгами приезжал курьер. Взамен он оставлял несколько банок обычного сорбента, который стоит не больше 150 рублей.- Что отвозили?- Банки.- Банки какие?- Белые.- А что за банки, где брали?- Мне передавали.Затем мошенники меняли СИМ-карту и продолжали обзвон.- Сколько времени работаете уже?- Три года.- Сколько пенсионеров обманули?- Не считала.Одна из обманутых женщин обратилась в полицию.- Он передал три банки в красном пакете, белые, с лекарствами. Я ему передала 473 тысячи.Обзванивали жертв из квартиры, где во время обыска были обнаружены несколько мобильных телефонов и пластиковых карт. Возможно, главные улики — фамилии жертв и их телефоны. Все бумаги порваны в клочья. Скорее всего, в последний момент их пытались уничтожить. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"."По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех пострадавших", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Сейчас полицейские пытаются выйти на организатора криминального бизнеса. По мнению оперативников, именно он обеспечивал сотрудников кол-центра базой данных с телефонами пострадавших.