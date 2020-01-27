Напомним, Ковалькова проработала в мэрии до 2016 года

Бывший начальник управления образования администрации города Владимира Татьяна Ковалькова стала директором гимназии №3. Ранее она три с половиной года была директором школы №11.Напомним, Ковалькова проработала в мэрии до 2016 года, пока в сети не появилось скандальное видео вечеринки с алкоголем и девушками в бассейне школы №42 в микрорайоне Юрьевец. Тогда бывший начальник управления образования заявила, что готова нести ответственность за подконтрольные ей учреждения и написала заявление об уходе по собственному желанию.