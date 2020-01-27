Российская телеведущая Татьяна Лазарева нарвалась на мошенников. Злоумышленники похитили у звезды крупную сумму денег. Артистка рассказала, что накануне с ней связался мужчина, который ..

Российская телеведущая Татьяна Лазарева нарвалась на мошенников. Злоумышленники похитили у звезды крупную сумму денег.Артистка рассказала, что накануне с ней связался мужчина, который представился сотрудником банка. Он запугал телеведущую историями о мошенниках и убедил назвать данные кредитных карт. В результате с ее счетов начали списываться средства."Чувствую себя дебилом и идиотом. Все мы много раз слышали, что мошенники по телефону могут спросить номера карточек, и что нельзя им этого говорить...", – цитирует Татьяну Лазареву .К счастью, служба безопасности банка вовремя обратила внимание на подозрительные операции и заморозила счета. "В итоге банк заблокировал средства и часть денег удалось спасти. Но те деньги потеряны безвозвратно", – поделилась артистка.