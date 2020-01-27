Канадские ученые сделали шокирующее заявление о том, что рак заразен. Медики считают, что помимо онкологических заболеваний от человека к человеку могут передаваться диабет и ожирение.

Канадские ученые сделалишокирующее заявление о том, что рак заразен. Медики считают, что помимоонкологических заболеваний от человека к человеку могут передаваться диабет иожирение.Рак иостальные перечисленные болезни всегда считались неифекционными. Однако новыеисследования ученых говорят об обратном.По словампрофессора Бретта Финли, онкология может передаваться через микробиом, передаеттелеканал . Микробиом – это все существующие в теле человека микроорганизмы.Среди них есть как полезные бактерии, так вирусы и грибки.Чтобыдоказать, что рак заразен, исследователи в одном из своих экспериментов перенесликишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. Врезультате вторая мышь тоже стала полнее, сообщаетМатериал дополняется