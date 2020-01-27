Канадские ученые сделали
шокирующее заявление о том, что рак заразен. Медики считают, что помимо
онкологических заболеваний от человека к человеку могут передаваться диабет и
ожирение.
Канадские ученые сделали
шокирующее заявление о том, что рак заразен. Медики считают, что помимо
онкологических заболеваний от человека к человеку могут передаваться диабет и
ожирение.
Рак и
остальные перечисленные болезни всегда считались неифекционными. Однако новые
исследования ученых говорят об обратном.
По словам
профессора Бретта Финли, онкология может передаваться через микробиом, передает
телеканал . Микробиом – это все существующие в теле человека микроорганизмы.
Среди них есть как полезные бактерии, так вирусы и грибки.
Чтобы
доказать, что рак заразен, исследователи в одном из своих экспериментов перенесли
кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В
результате вторая мышь тоже стала полнее, сообщает
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