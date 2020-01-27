На северо-западе Сирии предпринята террористическая атака на нефтяную инфраструктуру. В порту Банияс в 35 километрах от Тартуса взорваны нефтяные терминалы. Боевики заложили бомбы, а затем взорвали их под водой.

На северо-западе Сирии предпринята террористическая атака на нефтяную инфраструктуру. В порту Банияс в 35 километрах от Тартуса взорваны нефтяные терминалы. Боевики заложили бомбы, а затем взорвали их под водой.К месту подрыва Дамаск направил специалистов для оценки ситуации и ликвидации последствий теракта, сообщает ТАСС.27 января армия Сирии взяла под свой контроль три населенных пункта к югу от Маарат на-Нумана в провинции Идлиб. Теперь Дамаск контролирует все населенные пункты к югу от этого города.Маарат ан-Нуман — стратегически важный город, через который проходит автомагистраль из Дамаска в Алеппо.