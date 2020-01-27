Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия будут ущемлены.

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) покинет зимнюю сессию в случае, если ее полномочия будут ущемлены.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.Он выступил с таким заявлением после того, как 27 января полномочия российских парламентариев были оспорены делегатами от Литвы и Латвии Зингерисом Эмануэлисом и Марией Голубевой, после чего соответствующий вопрос был направлен в комитет по мониторингу.Толстой подчеркнул, что оппоненты России предлагают, в частности, судить ее за поправки в Конституцию, которые еще даже не внесены, а только обсуждаются общественностью. Другой претензией к россиянам он назвал присутствие в делегации депутатов от Крыма, что отвергла Венецианская комиссия Совета Европы.27 января в Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ. Российская делегация намерена поднять вопрос о трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, который предусматривает принятие мер против страны, нарушившей базовые принципы Совета Европы, но при инициативе либо ПАСЕ, либо комитета министров, либо генерального секретаря.