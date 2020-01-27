Медику удалось добраться до границы России и Украины на рейсовом автобусе. Однако на таможенном посту в городе Гуково у него возникли проблемы, сообщает . При досмотре у него обнаружили ..

Медику удалось добраться до границы России и Украины на рейсовом автобусе. Однако на таможенном посту в городе Гуково у него возникли проблемы, сообщает .При досмотре у него обнаружили незадекларированные раствор для анастезии, зуботехнический воск, слепочный материал и 960 зубов из акрила. По словам врача, он собирался использовать эти средства в своей профессиональной деятельности. В отношении мужчины было заведено административное дело. Ему грозит крупный штраф с конфискацией "контрабанды".