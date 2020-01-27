27.01.2020

2020-01-27 16:20:08

В Александрове грабитель ударил мужчину по голове и украл у него сумку

В Александрове возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города. 14 января в полицию поступило заявление от 67-летнего мужчины. Он сообщил, что неизвестный ударил его по голове и выхватил сумку с имуществом. Кроме того, на следующий день потерпевший не обнаружил оставленный около дома автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Александрова. В ходе допроса задержанный признал вину и пояснил, что на одной из улиц города около подъезда дома он заметил мужчину с сумкой. Надеясь, что в сумке имеются деньги, злоумышленник ударил потерпевшего и похитил имущество. Обнаружив в сумке ключи от автомобиля, подозреваемый нашел транспортное средство потерпевшего и решил воспользоваться им. После поездок по городу бросил автомобиль, а ключи выкинул. Сообщает пресс-служба регионального УМВД.