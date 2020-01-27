Злоумышленник ударил мужчину по голове и похитил сумку

14 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району поступило заявление от 67-летнего мужчины. Житель города Александрова сообщил о том, что неизвестный ударил его по голове и выхватил сумку с имуществом. Кроме того, на следующий день потерпевший не обнаружил оставленный около дома автомобиль.В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний житель города Александров.В ходе допроса задержанный признал вину и пояснил, что на одной из улиц города около подъезда дома он заметил мужчину с сумкой. Надеясь, что в сумке имеются деньги, злоумышленник ударил потерпевшего и похитил имущество. Обнаружив в сумке ключи от автомобиля, подозреваемый нашел транспортное средство потерпевшего и решил воспользоваться им. После поездок по городу бросил автомобиль, а ключи выкинул.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о неправомерном завладении транспортного средства.Фигурант арестован.