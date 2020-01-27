В Тогучинском районе малолитражка потеряла управление на заснеженной дороге и столкнулась кроссовером. В аварии погиб годовалый ребенок. ДТП попало на видео, снятое автомобильным регистратором.

В Тогучинском районе в результате столкновения малолитражки с кроссовером погиб годовалый ребенок.Инцидент произошел в субботу, 25 января, на заснеженной трассе. При обгоне легковушка на большой скорости потеряла управление, и ее стало бросать по всей ширине дороги, пока она не столкнулась с другой машиной.Помимо погибшего ребенка, по информации МВД Новосибирской области, в автомобиле находились трое взрослых. Всем им понадобилась медицинская помощь, после чего пострадавшие были госпитализированы.