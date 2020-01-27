Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. По его словам, у Кремля нет четкого представления об этом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. По его словам, у Кремля нет четкого представления об этом.Песков отметил, в настоящее время пока решаются различные модальности. Решение на данный счет не принималось, сообщает РИА Новости.Ранее Госдума в первом чтении одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию. В предложениях, озвученных Владимиром Путиным, закрепляются социальные обязательства государства перед россиянами и оговариваются политические изменения в политической системе страны. Всего поправок более двадцати.