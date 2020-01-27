Утром 27 января неизвестные заминировали все станции московского метро. Специалисты проверяют поступившую информацию. Как передает , эвакуация пассажиров не проводится. Напомним, на ..

Утром 27 января неизвестные "заминировали" все станции московского метро. Специалисты проверяют поступившую информацию. Как передает , эвакуация пассажиров не проводится.Напомним, на прошлой неделе в столице прошла волна сообщений о заложенных бомбах. Злоумышленники рассказали о "минировании" всех станций метро, трех вокзалов, двух судов и пяти школ. Ни одно из сообщений не подтвердилось, уточняет "".