В Новосибирске снег с крыши жилого дома обрушился на мать с ребенком и еще одну женщину. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Как передает , одна из пострадавших получила травму ..

В Новосибирске снег с крыши жилого дома обрушился на мать с ребенком и еще одну женщину. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Как передает , одна из пострадавших получила травму ноги. Ее доставили в больницу. Женщина с ребенком не пострадали.По мнению местных жителей, виновником случившегося является управляющая компания дома. "На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома УК твердо заявляла, что у них нет рабочих", – цитирует очевидца