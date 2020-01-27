Почти два десятка поправок к президентскому проекту об изменениях в Конституцию поступило в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Об этом стало известно сегодня в ходе состоявшегося в Общественной палате заседания рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок. Cама же группа уже получила более 100 различных инициатив.

Почти два десятка поправок к президентскому проекту об изменениях в Конституцию поступило в комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Об этом стало известно сегодня в ходе состоявшегося в Общественной палате заседания рабочей группы, которая занимается подготовкой поправок. Cама же группа уже получила более 100 различных инициатив.Новый этап работы — прием замечаний и предложений. Они ежедневно теперь поступают десятками, и этот весь этот объем информации еще только предстоит систематизировать."Переходим от количества в качество. Поступило в рабочую группу более 100 поправок, точнее предложений о поправках и около 20 поступило в Госдуму", — сообщил Павел Крашенинников, глава думского комитета по госстроительству и законодательству.На те, что встречаются чаще всего, в Общественной палате уже обратили особое внимание."Такая новелла, которую предлагается внести в Конституцию — возможность размещения государственных органов не только в столице. На удивление эта тема оказалась тоже очень интересной общественности", — рассказала Талия Хабриева, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.Нормы в Конституцию можно ведь не только добавить, но и, наоборот, исключить — некоторые из них давно устарели.Прославленный паралимпиец Сергей Бурлаков, первый в мире человек на протезах, пробежавший марафон, не раз представлял Россию на международной арене, и уверен, что мы заслужили право иметь собственное мнение: "Речь о возможности собраться всему Федеральному Собранию для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств. Да, в 90-е наша страна часто заглядывала и в рот и порой зависела от мнения других стран"."Очевидно, что уже есть корпус сформированных поправок, которые уже прошли внутреннюю юридическую экспертизу, некоторую оценку, но это не означает, что ни одна дополнительная актуальная поправка не может быть принята", — считает Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований института региональных проблем.Впереди тщательный отбор, и от собравшихся за этим столом людей зависит, что именно окажется в документе ко второму чтению в Государственной думе.Общественная палата — консультационный орган, девять человек отсюда вошли в рабочую группу по изменению конституции. У организации — весьма разветвленная сеть, филиалы во всех регионах, и каждый из них может стать площадкой для обсужденияВозможность вносить редакторские правки в конституцию получили политические партии."Мы внесли свои поправки в закон о выборах президента. 25 лет — правильно. но мы еще внесли поправку — обязательная служба в Вооруженных силах, обязательное состояние на какой-то руководящей должности, обязательно, чтоб был избран населением хоть кем-то когда-то", — заявил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР.И такие уточнения, призванные улучшить Конституцию, собирают сейчас во всех российских регионах."Это выход в народ, чтобы понять, какие изменения нужны для молодежи, для людей", — говорит Хизри Шихсадов, спикер Законодательного собрания Дагестана.Всё это происходит публично — каждый может присоединиться, если у него есть свой взгляд на конституционную реформу."Позиция президента проста — время для кулуарных решений прошло. Решение будем принимать только после всестороннего обсуждения. И на самом деле решение принимать будут люди", — сообщил Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.Общероссийское голосование — обязательное условие, о нем президент говорил в своем Послании Федеральному Собранию, и без одобрения населения поправки в Конституцию просто не вступят в силу.