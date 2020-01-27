Центр, открытый при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), займется профориентацией людей, которые хотели бы отправиться работать на Крайний Север. Он расположен на факультете психологии Российского государственного социального университета.

Центр, открытый при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), займется профориентацией людей, которые хотели бы отправиться работать на Крайний Север. Он расположен на факультете психологии Российского государственного социального университета."Арктика — это форпост запасов огромного количества природных ресурсов, внешняя граница, которая объединяет страны, сильные с точки зрения экономики. Арктика — это экономический и транспортный путь, который еще недостаточно освоен. На территориях Дальнего Востока и Арктики проживает огромное количество разных народностей и культур. Это регион, который требует внимания научной и образовательной среды, более глубокого изучения. Там пока еще можно сделать много открытий. Мне хотелось бы пожелать, чтобы в центре, который сегодня открыт в РГСУ совместно с ПОРА, исследования и образовательные программы двигались вперед, чтобы они стали объединяющими для всего студенчества нашей страны", — сказала ректор РГСУ Наталья Починок, которая приняла участие в торжественном открытии.Вера Пчелинова, доцент кафедры психологии труда и специальной психологии факультета психологии РГСУ, рассказала о систематизации профессий по методике университета. Специалисты РГСУ распределили востребованные в Арктической зоне РФ профессии по пяти объектам деятельности (природа, техника, человек, знак, художественный образ) и разработали методику профориентации для них."Мы планируем, что, помимо консультаций по профессиональному ориентированию, в центре будут проходить лекции экспертов из различных отраслей, связанных с Арктикой. Это позволит укрепить межвузовское взаимодействие и расширит горизонты студентов, обучающихся в РГСУ по различным специальностям, познакомит их с востребованными сферами работы в Арктике", — сказал генеральный директор ПОРА Александр Стоцкий.