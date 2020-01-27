Цены на йод выросли в среднем на 25-29% за минувший год, а стоимость отдельных марок – до 64%. Об этом сообщают Известия со ссылкой на сведения Единой межведомственной информационной ..

Цены на йод выросли в среднем на 25-29% за минувший год, а стоимость отдельных марок – до 64%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сведения Единой межведомственной информационной системы.В декабре 2018-го аптеки продавали антисептик за 14 рублей, а через год – за 18 рублей. По данным , такой скачок цен превышает в десять раз средний темп подорожания товаров в России.Эксперты утверждают, что увеличение стоимости связано с дефицитом товара на рынке. В России лишь небольшое число предприятий занимается производством антисептика, уточняет .