Цены на йод увеличились в среднем на 25-29% за минувший год, а стоимость отдельных марок выросла до 64%. Об этом сообщает издание Известия со ссылкой на данные Единой межведомственной ..

Цены на йод увеличились в среднем на 25-29% за минувший год, а стоимость отдельных марок выросла до 64%. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы.В декабре 2018 года аптеки продавали антисептик за 14 рублей, а через год – за 18 рублей. Как передает , такой скачок цен превышает в десять раз средний темп подорожания товаров в России.Эксперты утверждают, что увеличение стоимости связано с дефицитом товара на рынке. В России лишь небольшое число предприятий занимается производством антисептика, уточняет .