Подданный японского императора задержан на Дальнем Востоке при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале. В Россию он въехал по журналисткой визе. Противоправная деятельность иностранца была пресечена во Владивостоке 25 декабря 2019 года, добавили в МИД России. Ему было дано 72 часа, чтобы покинуть российскую территорию.

Подданный японского императора задержан на Дальнем Востоке при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале. В Россию он въехал по журналисткой визе. Противоправная деятельность иностранца была пресечена во Владивостоке 25 декабря 2019 года, добавили в МИД России. Ему было дано 72 часа, чтобы покинуть российскую территорию.На следующий день он уехал на родину, сообщает канал "Россия 24". Советник-посланник японского посольства в Москве был вызван на Смоленскую площадь, в МИД России ему вручили ноту протеста в связи с недопустимыми и противоправными действиями японского подданного, подпадающими по статью 276 Уголовного кодекса России.