В Усть-Илимске задержан подозреваемый в убийстве троих человек. Об этом сообщает ГТРК Иркутск со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Иркутской области.

В Усть-Илимске задержан подозреваемый в убийстве троих человек. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Иркутской области.По предварительной версии оперативников, инцидент произошел в одном из гаражных боксов города. Из-за возникшего между четырьмя мужчинами конфликта, один из них достал оружие и выстрелил в знакомых. Трое погибли на месте от полученных травм.В настоящий момент подозреваемый задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который был ранее судим за имущественное преступление. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства станут известны по результатам проверки.