Заболевшие пневмонией карельские медвежата полностью выздоровели. К такому заключению пришли ветеринары после осмотра животных. Врачи отметили, что малыши развиваются соотвественно своему возрасту, передает ГТРК Карелия.

Заболевшие пневмонией карельские медвежата полностью выздоровели. К такому заключению пришли ветеринары после осмотра животных. Врачи отметили, что малыши развиваются соотвественно своему возрасту, передает ГТРК "Карелия".Как отметили специалисты Центра спасения медвежат в Тверской области, шансов было не так много. Однако благодаря усилиям ветеринаров Госпиталя дикой природы Кузя полностью поправился."Медвежата очень рано лишились матери. Обычно в таких ситуациях, если в результате переохлаждения они заболевают пневмонией, спасти их почти невозможно. Но не в этом случае! Кузя показал невероятное упорство и желание жить!", — отметили специалисты.Как сообщили медики, во время болезни медвежонок практически не спал, плохо дышал и не мог самостоятельно питаться. Из-за этого успел потерять около десяти процентов своей массы, при весе всего в 600 граммов. За Кузей круглосуточно наблюдали специалисты. И вот, наконец, он пошел на поправку."Сегодня Кузя превратился в самого настоящего медвежьего бутуза. Он очень активен, у малыша завидный аппетит и звонкий голос. Медвежонок растет и набирает вес. Сегодняшнее взвешивание показало, что он весит уже один килограмм", — уточнили в Центре.Напомним, пятидневные медвежата были найдены лесниками в Лахденпохском районе республики.