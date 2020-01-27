Ласка вышла так близко к людям из-за конюшни, расположенной в парке

Житель Владимира Михаил Малышев во время зимней фотопрогулки по парку «Дружба» обнаружил маленькую белоснежную ласку. Фотографии он разместил в группе ВКонтакте «Природа Владимирской области».По словам Михаила, в лес он шёл с надеждой увидеть птичек, но ему повезло встретить самку самого маленького представителя отряда хищных. Обычно размер ласки достигает 20 сантиметров, однако зверёк из «Дружбы» не длиннее 15 сантиметров.По версии «ТВ МИГ», ласка вышла так близко к людям из-за расположенной около восточного выхода из парка конюшни конной полиции. Им нравится запах конского пота.