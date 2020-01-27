Бдительность и внимательность 16-летнего Максима Аношина помогли избежать возможной беды.

В середине января в ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области поступило сообщение о пропаже 13-летнего мальчика. Через несколько часов, когда потерявшегося подростка искали правоохранители уже всей Владимирской области, в дежурную часть полиции города Мурома поступил необычный звонок от муромлянина, сообщившего что в подъезде его дома сидит неизвестный подросток.Полицейские, незамедлительно прибывшие по указанному адресу, сразу поняли, что это тот самый «потеряшка».В дальнейшем выяснилось, что сообщил о найденном подростке 16-летний Максим Аношин.Студент местного колледжа поздним вечером возвращался домой, когда увидел одиноко сидящего в подъезде парня. Хорошо знающий соседей подросток понял, что неожиданный гость не местный. На вопросы Максима о том, откуда он и кого ждет, парень отвечал неохотно, но от предложенного чая не отказался.Максим, несмотря на юный возраст, не просто проявил бдительность, но и смог по-взрослому оценить ситуацию. Поняв, что может произойти беда, парень действовал решительно. Пока «найденыш» согревался горячим напитком, Максим вышел из подъезда и сообщил о случившемся в полицию. Спустя считанные минуты правоохранители были на месте.О случившемся Максим никому не рассказал. Преподаватели Муромского промышленно-гуманитарного колледжа и однокурсники узнали о поступке студента от полицейских, которые пришли в учебное заведение, чтобы вручить юноше благодарность за проявленные бдительность и внимание, что, возможно, помогло избежать беды.Педагоги и друзья поведению Максима не удивились - добрый, спокойный парень всегда отличался отзывчивостью. Такое внимание к себе поразило Максима. Юноша полагает, что ничего особенного он не сделал и уверен, что на его месте так поступил бы каждый человек.Мама Максима не сомневается, что корни такого поведения – в генах. Дедушка парня, Николай Федорович Роганов, в своё время более 15 лет служил в муромской милиции. По его стопам мечтает пойти и Максим. И у него есть все шансы стать отличным полицейским, ведь одним из главных качеств – желанием помочь тому, кто оказался в беде, парень точно обладает.