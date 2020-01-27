От столкновения легковушку вынесло на тротуар

Утром 27 января во Владимире недалеко от остановки «Химзавод» произошла авария, послужившая причиной длинных пробок в Добром. По словам очевидцев, инициатор ДТП был пьян.По предварительной информации, водитель «Хёндай Акцент» не справился с управлением и врезался в другую легковушку, от чего вылетел с проезжей части на тротуар. Из-за аварии на дороге образовался затор, который всеми силами пытались ликвидировать сотрудники ГИБДД.Полиция также устанавливает все обстоятельства происшествия, но по словам очевидцев, водитель «Акцента» находился за рулём в нетрезвом виде.