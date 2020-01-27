Его жертвами стали три девочки от 7 до 11 лет

Ленинский районный суд города Владимира признал 58-летнего местного жителя виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении трёх малолетних девочек.По информации СледКома РФ по Владимирской области, с 2015 по 2018 годы мужчина домогался до оставшихся без присмотра взрослых детей. Его жертвами стали три девочки от 7 до 11 лет, за которыми сейчас наблюдает психолог.Судебная психологическая экспертиза признала подсудимого вменяемым, но нуждающимся в принудительном наблюдении и лечении у врача психиатра.